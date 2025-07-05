İstanbul'da Hazreti Hüseyin İçin Evrensel Aşura Matem Merasimi Düzenlendi

İstanbul'da Hazreti Hüseyin Anısına Anma Töreni

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 akrabasının anısına, 1386. Evrensel Aşura Matem Merasimi ile İstanbul'da bir anma programı düzenlendi. Tören, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül’den Güçlü Mesajlar

İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada millet ve devlet olarak her zaman net bir duruş sergilediklerini ifade etti. Gül, “Ağladığımız yerler, ana değerlerimiz olan Hasan, Hüseyin ve Ali isimlerinin yankılandığı Anadolu coğrafyasıdır. Türkiye olarak hep hak ve adaletin yanında yer aldık.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan Anlamlı Değerlendirme

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, günün anlamını vurgulayarak, “Bu gün, şehadet, yas ve haksızlığa karşı direnişin günü” dedi. Aslan, Hazreti Hüseyin'den aldıkları dersle zarafet içinde yaşamayı önceliklendirmeleri gerektiğini belirtti.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz’ün Uyarıları

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Hazreti Hüseyin'in yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı ve İslam aleminin genelinde huzur talep etti. Özgündüz, “Emperyalizmi ve zulmü lanetliyoruz; tüm Müslümanların birleşmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın Vurgu Yaptığı Duruş

AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, “Hazreti Hüseyin sadece bir imam değil; adalet mücadelesinin sembolüdür” diyerek, Kerbela'dan ders çıkarmanın önemine dikkat çekti.

Katılımcılardan Büyük İlgi

Anma etkinliğine katılan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanında yerlerini aldı. Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giymiş çok sayıda kişi, Kerbela şehitlerini gözyaşlarıyla andı. Etkinlik sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı ve alan girişleri üst aramasına tabi tutuldu.

Özel Tiyatro Gösterimi ve Kan Bağışı

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kerbela olaylarını anlatan tiyatro oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı. Törenin sona ermesinin ardından Kızılay yararına düzenlenen “Kan Ver, Hayat Kurtar” kampanyası kapsamında kan bağışında bulunuldu.

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1386. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde anıldı.

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1386. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde anıldı.