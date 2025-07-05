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İstanbul'da 'Hazreti Muhammed'e Sevgi, Gazze'ye Refah' Yürüyüşü Düzenlendi

Open Rafah grubu, Gazze ve Urumçi'deki olaylara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 23:45
İstanbul'da 'Hazreti Muhammed'e Sevgi, Gazze'ye Refah' Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul'da Anlamlı Yürüyüş

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e duyulan sevgiyi pekiştirmek ve Gazze ile Urumçi'ye refah çağrısında bulunmak amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Etkinlik, Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleriyle başladı.

Grup Üyelerinin Mesajları

Ellerinde Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" yazılı pankartlar açarak, "Mücahitlerin yuvasıdır Filistin" ve "Durma sen de kıyam et ki Refah açılsın" ifadeleriyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.

Açıklama ve Eleştiriler

Burada etkinlikte konuşan Open Rafah üyesi Emin Furkan Çelik, son zamanlarda Hazreti Muhammed'e yönelik sistematik saldırılara dikkati çekerek, "Bu saldırı, basın özgürlüğü kılıfı altında Leman dergisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu küstahlık, inanca, ahlaka ve toplumsal barışa açılmış doğrudan bir savaştır" dedi.

Çelik, Müslümanların dünya genelinde yıllardır zulüm altında olduğunu vurgulayarak, "16 yıl önce bugün Urumçi'de binlerce kardeşimiz katledilmişti. Bugün Gazze, çağdaş bir Kerbela'dır ve Müslüman ülkeler tarafından yalnızlığa terk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yardım ve Destek Çağrısı

Ayrıca, Mısır hükümetine seslenen Çelik, "Ya kapıları açın yardımlar Gazze'ye girsin ya da sınırları açın milyonlar Gazze'ye yürüsün. Bizler inanıyoruz ki yakında Allah'ın izniyle, sonunda şehadet bile olsa milyonlarla Gazze'ye yürüyeceğiz" dedi.

Yürüyüş, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze ve Urumçi'ye refah için yürüyüş düzenledi.

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze ve Urumçi'ye refah için yürüyüş düzenledi.

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze ve Urumçi'ye refah için yürüyüş düzenledi.

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze ve Urumçi'ye refah için yürüyüş düzenledi.

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