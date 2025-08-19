DOLAR
İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı; Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere çok sayıda ilçede araç ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:56
İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Denetim Noktalarında Sıkı Kontroller

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere; ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

