İstanbul'da Helikopter Destekli "Huzur" Uygulaması

İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Denetim Noktalarında Sıkı Kontroller

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere; ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

