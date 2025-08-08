DOLAR
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis, helikopterle desteklenen huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde kimlik kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 21:19
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulama, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapıldı.

Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden de ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ile yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi gibi kritik noktalarda görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde, helikopter ile birlikte polis köpeği "Yona" da görev aldı, uygulama güvenliği artırıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

