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İstanbul'da Huzur Uygulaması: Helikopter Destekli Denetimler

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de kapsamlı denetimler yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 21:44
İstanbul'da Huzur Uygulaması: Helikopter Destekli Denetimler

İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da, şehir genelinde güvenliği artırmak amacıyla polis ekipleri, helikopter destekli bir "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimler Hız Kazandı

Uygulama, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapıldı. İlçe emniyet müdürlükleri ve Asayiş ile Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden gelen ekipler, denetimlere katıldı.

Belirlenen denetim noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı, sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Öne çıkan uygulama noktaları arasında Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi yer aldı.

Helikopter Desteğiyle Güvenlik Artırılıyor

Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca, denetimlere destek veren polis helikopteri, havadan güvenlik durumunu gözlemledi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı. ...

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı. ...

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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