İstanbul’da iğne ve namlu değiştirip piyasaya süren 2 zanlı tutuklandı

Kağıthane’de ele geçirilen silahlarda değişiklik yapıldığı belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de meydana gelen kurşunlama olaylarında ele geçirilen silahlarla ilgili yapılan incelemede, bazı silahların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik takip sonucu, söz konusu işlemin Fatih ilçesi, Haseki Sultan Mahallesindeki bir atölyede gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler adrese baskın düzenledi.

Operasyonda şüpheliler B.C.S. ve A.T.P. yakalandı. Baskında 6 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 1 sürgü kapağı, 4 namlu, 12 fişek ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Adli kayıtlarda, B.C.S.'nin "ruhsatsız silah bulundurma" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P.'nin ise "otodan hırsızlık", "kapkaç" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklandı.