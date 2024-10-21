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İstanbul'da İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen çalıştay, insani yardımda teknolojinin rolünü ve yenilikçi çözümleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:03
İstanbul'da İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul'da Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı Düzenlendi

Sadakataşı Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı başarıyla tamamlandı.

Teknopark İstanbul'da Yapıldı

Etkinlik, Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay, insani yardım sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Türkiye'nin önde gelen sivil toplumu örgütleri, teknoloji liderleri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlendi.

Teknolojinin Rolü Vurgulandı

Çalıştayda, insani yardım operasyonlarında teknolojinin önemine dair önemli noktalar vurgulandı. Yenilikçi çözümlerin, yardımlaşma süreçlerini nasıl dönüştüreceği üzerine tartışmalar yapıldı.

Mobil Uygulamalar ve Dron Teknolojisi

Etkinlikte, mobil uygulamalar, dron teknolojisi, IoT cihazları, yapay zeka ve veri analizi gibi dört ana tema üzerinden katılımcılar, bu teknolojilerin insani yardım operasyonlarında nasıl kullanılabileceğini ve sektörler arası iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Birlikte Çalışma ve Gelecek Planları

Çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve panel oturumlarıyla katılımcılara bilgi ve deneyimlerini paylaşma olanağı sundu. Ayrıca, BİRleşmiş Milletler, Kızılhaç, OCHA gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak, gelecekte daha kapsamlı ve uluslararası bir organizasyon olarak devam ettirilmesi hedefleniyor.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Açılışta, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, TAW Proje Koordinatörü İbrahim Yılmazer, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün ve birçok önemli daire başkanı gibi isimler yer aldı. Ayrıca, teknoloji sektöründen birçok kurucu ve genel müdür, akademisyenler ve uzmanlar da etkinliğe katılarak ilgi gösterdi.

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