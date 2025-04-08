İstanbul'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da İş Yeri Kurşunlama Vakası: 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da bir iş yerinin kurşunlanması olayında, düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı. 15 Şubat'ta Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili yapılan çalışmalarda, 11 Kalaşnikof tüfek, 6 tabanca ve 23,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kurşunlama olayını araştırmaya başladığında, iş yerinin sahibi A.Ç.’nin, yurt dışı numaralarıyla tehdit edilerek 10 milyon lira talep edildiğini tespit etti. Şüpheliler bunun yanı sıra, A.Ç.'ye oğlunun fotoğrafını yollayarak "D'yi seviyorsan ulaş bize, oğlundan ayrı kalma." şeklinde bir mesaj gönderdi.

Olayın gerçekleşmesinin ardından, güvenlik kameraları aracılığı ile şüphelilerin kullandığı motosikletin olay öncesi ve sonrası belirli bir otoparktan hareket ettiğini doğrulandı. Operasyon, M.T. (25) ve N.D. (25) adlı zanlıların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Açıklamaları

Operasyon sonucunda ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla arkadaşlarımız, İstanbul Emniyetimiz 7/24 sahada mücadele vermektedir." dedi ve örgütlü suç gruplarıyla mücadelenin süreceğini belirtti.

Yıldız, ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na vurgu yaparak, teşkilatın geçmişteki kahramanlarını rahmetle andığını ifade etti. "Bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve İstanbul halkına teşekkür ediyoruz," diye ekledi.

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile 23,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile 23,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.