DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

İstanbul'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'daki iş yeri kurşunlaması ile ilişkili 2 zanlı tutuklandı, operasyon sonuçları dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:37
İstanbul'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da İş Yeri Kurşunlama Vakası: 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da bir iş yerinin kurşunlanması olayında, düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı. 15 Şubat'ta Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili yapılan çalışmalarda, 11 Kalaşnikof tüfek, 6 tabanca ve 23,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kurşunlama olayını araştırmaya başladığında, iş yerinin sahibi A.Ç.’nin, yurt dışı numaralarıyla tehdit edilerek 10 milyon lira talep edildiğini tespit etti. Şüpheliler bunun yanı sıra, A.Ç.'ye oğlunun fotoğrafını yollayarak "D'yi seviyorsan ulaş bize, oğlundan ayrı kalma." şeklinde bir mesaj gönderdi.

Olayın gerçekleşmesinin ardından, güvenlik kameraları aracılığı ile şüphelilerin kullandığı motosikletin olay öncesi ve sonrası belirli bir otoparktan hareket ettiğini doğrulandı. Operasyon, M.T. (25) ve N.D. (25) adlı zanlıların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Açıklamaları

Operasyon sonucunda ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla arkadaşlarımız, İstanbul Emniyetimiz 7/24 sahada mücadele vermektedir." dedi ve örgütlü suç gruplarıyla mücadelenin süreceğini belirtti.

Yıldız, ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'na vurgu yaparak, teşkilatın geçmişteki kahramanlarını rahmetle andığını ifade etti. "Bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve İstanbul halkına teşekkür ediyoruz," diye ekledi.

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile...

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile 23,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile...

İstanbul'da iş yeri kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen ve 11 Kalaşnikof marka tüfek, 6 tabanca ile 23,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!