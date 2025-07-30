İstanbul'da İş Yerine Kurşun Sıkan İki Zanlı Tutuklandı

İstanbul’da Kurşunlama Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Ümraniye’de, Tatlısu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine 16 Temmuz gecesi düzenlenen silahlı saldırının ardından, iki şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili hızlı bir çalışma başlattı.

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Ekipler, söz konusu iş yerinin bahçesindeki park halindeki bir araca 11, cam kapısına ise 2 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olay yeri ve çevresinde toplam 9 kovan bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, zanlıların plakasız bir motosikletle, kasksız olarak olay yerine geldikleri belirlendi.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suç Geçmişleri

Şüpheliler, B.K. (22) ve F.K.Ö. (21), kendilerini farklı isimlerle tanıttı. Ancak parmak izi kontrolü sonucunda gerçek kimlikleri tespit edildi. B.K.'nın 12 suç kaydı ve 10 yıl 34 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, F.K.Ö.'nün ise 5 suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Bir Olayı Daha İşledikleri Tespit Edildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.K.Ö.‘nün Ataşehir’de bulunan bir iş yerinin 2 Haziran’da kurşunlanması olayına da katıldığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin iş yerine silahla ateş edip, olay yerinden kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ümraniye’de, bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.