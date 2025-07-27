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İstanbul'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı İstanbul'da protesto düzenlendi, katılımcılar gıda erişim engelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 00:11
İstanbul'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İstanbul'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve gıdaya erişimini engellemesini İstanbul'da protesto etti. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin avlusunda toplanan protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze'de hastane ve ilaç yok, katliam var, Gazze'de ekmek, dünyada utanma kalmadı." yazılı pankartlarla yürüyüşe geçti.

Boş Tencerelerle Seslerini Duyurdular

Yürüyüş boyunca İsrail ve ABD aleyhine slogan atan grup, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze'de yaşanan açlığa dikkat çekmek amacıyla kaşıklarla boş tencerelere vurdu.

Ayyıldız'dan Sert Eleştiriler

Platform adına basın açıklaması yapan Halim Ayyıldız, 7 Ekim'den bu yana Siyonist işgalcilerin Gazze halkına yönelik insanlık dışı saldırılarının arttığını belirtti. Ayyıldız, kadın, çocuk ve yaşlı demeden tüm halkı açlık, susuzluk ve bombalarla teslim almaya çalıştıklarını vurguladı.

Ayyıldız, İsrail'in arkasında küresel güçlerin olduğunu ve iki yıldır başta Gazze olmak üzere tüm Filistin topraklarında zulmü sürdürdüğünü ifade etti. Ancak, Gazzelilerin kararlılık, onur ve imanlarıyla direnmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Modern Çağın İnsanlık Suçları

Ayyıldız, "Açlık ve susuzluktan kaynaklı ölümlerin her geçen gün arttığını, yardım almak için toplanan sivil halkın hedef alınarak katledildiğini" belirtti ve bunun modern çağın en ağır insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Son olarak, uluslararası toplumun bu durumu sadece seyretmekle kalmayıp, bazı durumlarda da kuru bir kınamayla geçiştirdiğine dikkat çeken Ayyıldız, Batı merkezli küresel düzenin samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gıdaya erişimi...

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gıdaya erişimi engellemesini protesto etti.

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gıdaya erişimi...

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gıdaya erişimi engellemesini protesto etti.

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