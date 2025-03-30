DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 140 şüpheliden 5'i tutuklandı, 101'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:13
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gerçekleşen izinsiz gösterilere yönelik yürütülen operasyonlar sonuçlandı. Gözaltına alınan toplam 140 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 101'i adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Valiliğinin 19-23 Mart tarihleri arasında tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklanması kararına uymayan şüphelilere yönelik işlemler tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, 39 şüphelinin tutuklanmasına, 27 kişiye ise "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer 108 şüpheli farklı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, toplumsal olaylara ilişkin toplam 268 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
2
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
4
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
5
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
6
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı
7
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!