İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gerçekleşen izinsiz gösterilere yönelik yürütülen operasyonlar sonuçlandı. Gözaltına alınan toplam 140 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 101'i adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Valiliğinin 19-23 Mart tarihleri arasında tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklanması kararına uymayan şüphelilere yönelik işlemler tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, 39 şüphelinin tutuklanmasına, 27 kişiye ise "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer 108 şüpheli farklı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, toplumsal olaylara ilişkin toplam 268 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.