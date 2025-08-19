DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

İstanbul'da Jandarma Operasyonu: 7 milyon 896 bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da jandarma operasyonunda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ve 63 kg ham madde ele geçirildi; şüphelilerin organize şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:22
İstanbul'da Jandarma Operasyonu: 7 milyon 896 bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Jandarma Operasyonu: 7 milyon 896 bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Operasyon ve Buluntular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde'nin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "İstanbul'da 2. operasyon" başlığıyla yaptığı açıklamada, bulunan 63 kilogram ham maddenin (yaklaşık 1 milyon 280 bin uyuşturucu hap üretilebilecek) olduğunu belirtti.

Soruşturma ve Tebrik

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle