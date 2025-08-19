İstanbul'da Jandarma Operasyonu: 7 milyon 896 bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Operasyon ve Buluntular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde'nin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "İstanbul'da 2. operasyon" başlığıyla yaptığı açıklamada, bulunan 63 kilogram ham maddenin (yaklaşık 1 milyon 280 bin uyuşturucu hap üretilebilecek) olduğunu belirtti.

Soruşturma ve Tebrik

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.