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İstanbul'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:03
İstanbul'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonları

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Şişli Mecidiyeköy ve Duatepe bölgelerindeki üç iş yerinde bandrolsüz ve kaçak tütün satışının yapıldığını tespit etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan operasyon sonucunda iş yerlerinde bulunan S.A. (62), E.B. (41) ve T.A. (44) isimli şahıslar gözaltına alındı. Arama sırasında, 13 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 883 sarılmış tütün, 31 kilo 350 gram kurutulmuş tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 753 paket bandrolsüz sigara ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Maltepe Operasyonu

Emniyet güçleri, 14 Aralık'ta Maltepe'de sahte içki üretimi yapılan bir ikamete baskın düzenleyerek E.P'yi (43) gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda 48 şişe sahte içki, 274 şişe etil alkol ve çeşitli markalara ait barkod ve ambalajlar ele geçirildi.

Suç Kayıtları

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden E.P'nin 4, S.A'nın ise 1 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı....

İstanbul'da düzenlenen sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 48 şişe sahte içki, ⁠274 şişe etil alkol ve çeşitli markalara ait barkod ile ambalaj ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı....

İstanbul'da düzenlenen sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 48 şişe sahte içki, ⁠274 şişe etil alkol ve çeşitli markalara ait barkod ile ambalaj ele geçirildi.

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