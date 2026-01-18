İstanbul’da Kar Etkisi: Beylikdüzü Beyaza Büründü

İstanbul’da gece başlayan kar yağışıyla Beylikdüzü beyaza büründü; üst geçitler, yol kenarları ve TÜYAP çevresi havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:11
Üst geçitler ve yollar karla kaplandı

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, Beylikdüzü ilçesini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda yol kenarları, üst geçitler ve park halindeki araçların üstü karla örtüldü.

Karla kaplanan üst geçitler ve yol kenarlarının görüntüleri havadan kaydedildi. Beyaz örtü, yer yer panoramik görüntüler oluşturdu ve ilçede kış manzaraları ortaya çıktı.

TÜYAP istikametinde bulunan araziler de karla kaplanarak havadan görüntülendi. Karla kaplı alanlar görsel bir şölen sunarken, bölgedeki beyaz örtü dikkat çekti.

