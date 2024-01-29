İstanbul’da kar yağışı alarmı: Meteoroloji ve Orhan Şen’den son dakika uyarısı! ‘Gözünüzü kulağınızı açın’

İstanbul'da Kar Keyfi: Bazı Bölgelerde Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un yaptığı kar yağışı uyarıları gerçek oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri gibi bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışının devam edeceği yerleri açıkladı. İşte İstanbul için son hava durumu tahminleri...





İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından, Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sokaklara çıkıp kartopu oynarken, bazıları da kar manzarasını fotoğrafladı.

DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ ZORA SOKTU

Kar yağışı sadece İstanbul'un yüksek kesimlerinde değil, bazı ilçelerde de görüldü. Üsküdar, Kadıköy ve Kağıthane'de kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Dolu yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatılarında da kar birikintileri oluştu.

ORHAN ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI





Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının bugün de devam edeceğini söyledi. "Bugün Marmara'nın kuzeyi, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı var" diyen Orhan Şen, "İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu'da karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek. Karadeniz kıyılarında yağmur. Marmara ve Ege de rüzgar kuzeyden zamanla fırtına hızında. Sıcaklıklar 1-2 derece düşüyor" dedi.

İSTANBUL'DA BUGÜN DE KAR VAR

Orhan Şen, İstanbul'da bugün de yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını belirtti. "Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek" diyen Orhan Şen, "Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek. Şehir içinde kara karışık yağmur var" uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KKY VE KAR UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI





Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bugün beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarı, "meteorolojik olayın yaşanması muhtemel bölgelerde, alışılagelmişin dışında olumsuzluklara neden olabilecek meteorolojik durumlar için yapılan uyarı" anlamına geliyor.

İSTANBUL İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul için son hava durumu tahminlerine göre, bugün en yüksek sıcaklık 6 derece, en düşük sıcaklık 3 derece olacak. Yağış olasılığı yüzde 78, nem oranı yüzde 79, rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Güneş doğuş saati 08:18, güneş batış saati 18:17 olacak. İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle:

| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |

| 30 Ocak | Karla Karışık Yağmur | 7°C | 4°C |

| 31 Ocak | Çok Bulutlu | 7°C | 4°C |

| 1 Şubat | Güneşli | 9°C | 6°C |

| 2 Şubat | Az Bulutlu | 11°C | 8°C |

| 3 Şubat | Hafif Gök Gürültülü Sağanak Yağış | 12°C | 6°C |

(1) İstanbul'da 30 günlük hava durumu - İstanbul.Hava Durumu - Yandex İçin BURAYA tıklayın



(2) Istanbul İçin Detaylı Hava Durumu - Meteoroloji Genel Müdürlüğü için BURAYA tıklayın