İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul'da Eğitim Başlıyor!

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat 2025 tarihinde kentte beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Güvenlik Önceliği

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Bu nedenle, tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil) eğitim-öğretime ara verildiğini ifade etti.

İdari İzin ve Uyarılar

Vali Gül, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanlar, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel için de idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Vatandaşlara ise dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.