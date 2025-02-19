İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 20 Şubat 2025'te durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:03
İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul'da Eğitim Başlıyor!

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat 2025 tarihinde kentte beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Güvenlik Önceliği

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Bu nedenle, tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil) eğitim-öğretime ara verildiğini ifade etti.

İdari İzin ve Uyarılar

Vali Gül, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanlar, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel için de idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Vatandaşlara ise dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!