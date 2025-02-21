İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesiye Kadar Devam Edecek

İstanbul'da kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor, İBB kış çalışmalarıyla hazırlıklı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:57
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesiye Kadar Devam Edecek

Kar Yağışı İstanbul'u Etkisi Altına Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, kentte kar yağışının öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızındaki rüzgarla birlikte kuvvetleneceği ve pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Kış Şartlarıyla Mücadele Planı Devrede

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından devreye alınan Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planı ile birlikte, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 13 bin 115 personelinin koordineli bir şekilde çalıştığı, yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışına rağmen kent genelinde ciddi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

Dün gece saat 22.00 itibarıyla Boğaz çevresinde başlayan yoğun kar yağışının gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdüğü, sabah saatlerinde ise geçici olarak hafiflediği belirtildi. Ancak, öğle saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte yeniden güçlenmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Açıklamada, İstanbul'un birçok noktasında yer yer yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmekte olduğuna dikkat çekildi. AKOM'un son raporuna göre, kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İBB'nin kış çalışmaları çerçevesinde, yollarda tuz ve solüsyon çalışmaları yürütülmekte, evsiz vatandaşlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir edilmektedir. Ayrıca, sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı yapıldığı ve toplu ulaşımda ek seferler düzenlendiği açıklandı.

Öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, vatandaşların trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve buzlanmaya karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunulmuştur.

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