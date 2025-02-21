İstanbul'da Kar Yağışı Yarın da Devam Edecek

İstanbul'da Yarın da Kar Yağışı Bekleniyor

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Tek, havanın hafta başından itibaren ısınacağına dikkat çekti.

Kuzeyden Gelen Yağışlar

Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış sisteminin kuzeyden ve Karadeniz üzerinden geldiğini belirtti. "Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, sıcaklıkların düşük kalması sebebiyle karın, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacağını ve hemen erimeyeceğini ifade etti.

Pazar Günü Kar Etkisi Azalacak

Pazar günü kar yağışının etkisinin azalacağını söyleyen Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi. İstanbul'da hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktardı. Anadolu Yakası'nda pazar günü kar yağışının görülebileceğini fakat bunun çok etkili olmayacağını kaydetti.

Kar Kalınlığı ve Sürücü Uyarıları

Sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini bildiren Tek, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkat çekerek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Soğuk Şubat Ayı

Tek, son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığını belirterek, hafta başında yükselmesi beklenen sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağına sözlerine ekledi.