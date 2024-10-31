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İstanbul'da Kargo Gemisinde Vinci Devrildi: 3 Mürettebat Yaralandı

İstanbul Ahırkapı açıklarında bir kargo gemisinde vincin devrilmesi sonucu 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:18
İstanbul'da Kargo Gemisinde Vinci Devrildi: 3 Mürettebat Yaralandı

İstanbul'daki Kaza: 3 Mürettebat Yaralandı

İstanbul'un Ahırkapı açıklarında demirleyen bir kargo gemisinin güvertesinde bulunan vincin devrilmesi sonucu 3 mürettebat yaralandı. Olay anında tüm ekipmanlar seferber edildi.

Kıyı Emniyeti'nden Açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ANKA SUN isimli gemide yaşanan kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi," ifadelerine yer verildi.

Yaralı Mürettebat Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

Yapılan ikinci duyuruda, yaralanan 3 mürettebatın kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu...

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

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