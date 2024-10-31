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İstanbul'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi Sonucu Yaralanmalar

İstanbul Ahırkapı açıklarında bir kargo gemisinde vincin devrilmesi 3 mürettebatı yaraladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:46
İstanbul'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi Sonucu Yaralanmalar

Olayın Detayları

İstanbul'un Ahırkapı açıklarında demirli bir kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi, bu olay sonucunda 3 mürettebat yaralandı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi verilemedi.

Kıyı Emniyeti'nin Müdahalesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, devrilen vincin neden olduğu yaralanmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle yaralanan ANKA SUN isimli gemi için KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi. Olayın Önemi

Bu tür kazaların denizcilik sektöründeki güvenlik standartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaralı mürettebatın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

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