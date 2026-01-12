İstanbul'da Kartpostallık Kış: Arnavutköy Yassıören Beyaza Büründü

Drone görüntüleri yayla havası yarattı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin birçok ilçesini beyaza bürüdü. Arnavutköy’de ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

Yassıören Mahallesi’nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler, karla kaplanmış ağaçlar, çayırlık alanlar ve yolları gözler önüne serdi. Geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yollar, izleyenlere Karadeniz yaylalarını andıran sahneler sundu.

Havadan kaydedilen görüntülerde beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu; bölgedeki manzara izleyenleri mest etti.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENTİN BİRÇOK İLÇESİNİ BEYAZA BÜRÜRKEN, ARNAVUTKÖY’DE ORTAYA ÇIKAN MANZARA ADETA KARADENİZ YAYLALARINI ARATMADI. YASSIÖREN MAHALLESİ’NDE DRONE KAMERASIYLA HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER MEST ETTİ.