İstanbul'da Kartpostallık Kış: Arnavutköy Yassıören Beyaza Büründü

İstanbul'da sabah başlayan kar, Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu; drone ile çekilen beyaz örtü yayla izlenimi verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:34
Drone görüntüleri yayla havası yarattı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin birçok ilçesini beyaza bürüdü. Arnavutköy’de ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

Yassıören Mahallesi’nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler, karla kaplanmış ağaçlar, çayırlık alanlar ve yolları gözler önüne serdi. Geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yollar, izleyenlere Karadeniz yaylalarını andıran sahneler sundu.

Havadan kaydedilen görüntülerde beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu; bölgedeki manzara izleyenleri mest etti.

