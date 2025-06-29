İstanbul'da 'Katliama Alışma Gazze'yi Unutma' Eylemi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Katliama Alışma Gazze'yi Unutma' Eylemi
İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde, İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla bir eylem gerçekleştirildi.
Parkta akşam namazı sonrası toplanan kalabalık, Gazzeliler için Kunut duasını okudu. Etkinlikte, grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 21 aydır Gazze'de hem Filistinlilerin hem de insanlığın hukukun ve adaletin hedef alındığını vurguladı.
Emperyalist Saldırganlık vurgusu
Kaya, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'ın İsrail'in hedefi haline geldiğinin altını çizerek, emperyalistlerin bu saldırganlığın destekçisi olduğunu belirtti. "Tüm bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyerek aklamak, alçaklığın vardığı son noktadır" dedi.
Kaya, Siyonistlerin dezenformasyon ve sahte bilgilerle direnişi sona erdirmek istediğini ifade ederek, "Son günlerde Hamas'ın Gazze'den çekileceği ve ateşkesin imzalanacağı konusundaki yalanlar, rüyanızda görürsünüz. Ne Hamas Gazze'den çekilir ne de Gazze halkı Hamas'ı terk eder" Ayrıca, kendilerinin de Filistinlilerin destekçisi olarak meydanları boş bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, Siyonistlerin dezenformasyon ve planları karşısında dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Etkinlikte daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem yapıldı. İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem yapıldı.
Ayrıca, kendilerinin de Filistinlilerin destekçisi olarak meydanları boş bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, Siyonistlerin dezenformasyon ve planları karşısında dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
Etkinlikte daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.
İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem yapıldı.
İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem yapıldı.