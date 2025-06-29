İstanbul'da 'Katliama Alışma Gazze'yi Unutma' Eylemi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Katliama Alışma Gazze'yi Unutma' Eylemi

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde, İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla bir eylem gerçekleştirildi.

Parkta akşam namazı sonrası toplanan kalabalık, Gazzeliler için Kunut duasını okudu. Etkinlikte, grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 21 aydır Gazze'de hem Filistinlilerin hem de insanlığın hukukun ve adaletin hedef alındığını vurguladı.

Emperyalist Saldırganlık vurgusu

Kaya, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'ın İsrail'in hedefi haline geldiğinin altını çizerek, emperyalistlerin bu saldırganlığın destekçisi olduğunu belirtti. "Tüm bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyerek aklamak, alçaklığın vardığı son noktadır" dedi.