İstanbul'da Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri Kazı Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri Kazı Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri'nin kazı çalışmalarına başlanması dolayısıyla bir tören düzenledi.

Önemli Yatırım için Bir Araya Geldiler

Sarıyer'deki törende konuşma yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ'nin ilçede gerçekleştireceği kritik yatırım için bir araya geldiklerini ifade etti.

Aslan, Kilyos Gümüşdere ve Zekeriyaköy atık su tünellerindeki kazı çalışmalarına başladıklarını belirterek, Kilyos havzasının altyapısının güçlendirileceğini, atık su şebeke hatları, kolektörler, dere ıslahları, arıtma tesisleri ve atık su tünelleri ile yıllardır süren problemlerin çözüleceğini vurguladı.

İSKİ Yatırımlarıyla Su Baskınları Azaldı

Aslan, 2019 yılından itibaren yapılan İSKİ yatırımlarına değinerek, daha önce sorun yaşanan noktalarda su baskınlarına son verildiğini söyledi. Ayrıca, atık su ve yağmur suyunun ayrımı için de çalışmaların başladığını dile getirdi.

Deniz Ekosisteminin Korunması

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Kilyos havzamızın atık suyunun derelere ve denize karışmasını önlemek, deniz ekosistemini korumak ve yüzme suyu kalitesini artırmak amacıyla bölgenin atık su ana sistemini teşkil edecek tünellerin kazı çalışmalarına başlıyoruz. Kilyos Atık Su Tünelleri ile Sarıyer'in Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kumköy ve Gümüşdere mahallelerinin atık sularını sürekli olarak arıtma tesisimize ulaştıracağız. Böylece denizimiz, plajlarımız, derelerimiz ve ormanlarımız atık su kaynaklı kirlilikten arınmış olacak."

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Sarıyer Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri'nin kazı çalışmasına başlanması nedeniyle tören düzenlendi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Sarıyer Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri'nin kazı çalışmasına başlanması nedeniyle tören düzenlendi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törene katılarak konuşma yaptı.