İstanbul'da Kore Gazilerini Anma ve Teşekkür Konseri — Korea Grey Youth Choir

Korea Grey Youth Choir, Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümünde AKM'de düzenlenen konserde Kore gazilerine minnettarlığını sundu; yetkililer iki ülke dostluğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 22:27
İstanbul'da Korea Grey Youth Choir tarafından, Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Kore Gazilerini Anma ve Teşekkür Konseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Konserine İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komisyonu üyeleri, kore gazileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yetkililerden vurgular

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, konuşmasında Türk askerinin Kore Savaşı’ndaki tutumuna dikkat çekti. Çetin, “Kore Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kurulan bu dostluk, aradan geçen 75 yıla rağmen aynı sıcaklığını koruyor. Bu, aynı zamanda arada binlerce kilometre olsa bile milletlerimiz arasında coğrafyaları aşan bir gönül bağı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Çetin, kendilerine düşen görevin bu bağı daha da güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesi Jeongsik Cho, Kore Savaşı sırasında özgürlük ve barış uğruna Kore topraklarına gelip savaşan Türk gazilerine derin saygı ve şükranlarını sundu. Cho, konserin minnettarlığı ifade ettiğini vurgulayarak, “Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki hiçbir ülkeye benzemeyen, kanla kurulmuş bir kardeşlik bağıyla birbirine bağlıdır. 1950'de Batı dışı ülkeler arasında en hızlı şekilde ve büyük bir kuvvetle Kore’ye gönderilen kahraman Türk askerleri sayesinde bugün biz Koreliler özgürlük ve refah içinde yaşayabiliyoruz.” dedi. Cho, "Gençlik Korosu" üyelerinin kendi imkanlarıyla İstanbul'a gelerek minnettarlıklarını ilettiğini de belirtti.

Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesi Gihyeon Kim ise, “Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağ sıradan bir dostluk değildir. Bu bağ, kanla kurulmuş bir kardeşliktir ve geleceği birlikte şekillendiren bir ortaklıktır.” diye konuştu. Kim, Türk askerlerinin cesareti sayesinde Kore’nin özgürlüğünün kök saldığını ve bugünkü barış ile refahın bu fedakarlıklara dayandığını ifade etti.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, etkinliğin gazilere ve ailelerine minnettarlığı sunmak için anlamlı bir vesile olduğunu belirterek, “Bugünkü Kore Cumhuriyeti, sizin asil fedakarlıklarınız ve adanmışlığınız sayesinde var olmuştur. Bugün sahip olduğumuz özgürlük ve barış, sizin özverinizin üzerine inşa edilmiştir. Kore Cumhuriyeti hükümeti ve halkı, kutsal fedakarlıklarınızı asla unutmayacaktır.” dedi. Lee, korodaki kuşağın temsilinin ve şarkıların samimi bir minnettarlık mesajı taşıdığını vurguladı.

Performans

Konuşmaların ardından, 2024 Dünya Koro Yarışması birincisi Korea Grey Youth Choir sahne aldı ve izleyicilere duygulu bir konser sundu.

