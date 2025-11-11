İstanbul'da Kuraklık Alarmı: Ömerli Barajı Havadan Görüntülendi

İstanbul barajlarının doluluk oranı Kasım'da yüzde 21,41’e geriledi; Ömerli Barajı’nda bazı bölgeler tamamen kurudu, İSKİ su tasarrufu uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:38
İstanbul'da Kuraklık Alarmı: Ömerli Barajı Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Kuraklık Alarmı: Ömerli Barajı Havadan Görüntülendi

Baraj doluluk oranı Kasım’da %21,41 olarak ölçüldü

İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik düzeylere gerilemeye devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da su kaynaklarının doluluk oranları endişe verici seviyelere indi.

Son verilerde, Eylül ve Ekim aylarında %28,82 seviyesinden %22,96'lara düşen doluluk oranı, Kasım ayı itibarıyla %21,41 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı ise kuraklığın etkisini en çarpıcı şekilde gösteren alanlardan biri oldu. Havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suların tamamen çekildiği, azalmanın açığa çıkardığı atık ve çöplerin de gün yüzüne çıktığı görüldü.

Yetkililer, mevcut düşüşün devam etmesi halinde su yönetimi ve tasarrufu konusunda daha kapsamlı önlemlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. İSKİ yetkilileri vatandaşları su tasarrufuna çağırdı ve önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz kalması halinde ek tedbirlerin alınabileceğini belirtti.

Havadan elde edilen son kareler, megakentin su kaynaklarındaki gerilemeyi gözler önüne sererken, yetkililer ve vatandaşlar için öncelikli konunun su tasarrufu olduğu mesajını güçlendiriyor.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖMERLİ BARAJI'NDA...

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖMERLİ BARAJI'NDA SULARIN YER YER TAMAMEN ÇEKİLDİĞİ GÖRÜLÜRKEN, KURAKLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALAN BARAJ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖMERLİ BARAJI'NDA...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri