İstanbul'da Kuraklık Alarmı: Ömerli Barajı Havadan Görüntülendi

Baraj doluluk oranı Kasım’da %21,41 olarak ölçüldü

İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik düzeylere gerilemeye devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da su kaynaklarının doluluk oranları endişe verici seviyelere indi.

Son verilerde, Eylül ve Ekim aylarında %28,82 seviyesinden %22,96'lara düşen doluluk oranı, Kasım ayı itibarıyla %21,41 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı ise kuraklığın etkisini en çarpıcı şekilde gösteren alanlardan biri oldu. Havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suların tamamen çekildiği, azalmanın açığa çıkardığı atık ve çöplerin de gün yüzüne çıktığı görüldü.

Yetkililer, mevcut düşüşün devam etmesi halinde su yönetimi ve tasarrufu konusunda daha kapsamlı önlemlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. İSKİ yetkilileri vatandaşları su tasarrufuna çağırdı ve önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz kalması halinde ek tedbirlerin alınabileceğini belirtti.

Havadan elde edilen son kareler, megakentin su kaynaklarındaki gerilemeyi gözler önüne sererken, yetkililer ve vatandaşlar için öncelikli konunun su tasarrufu olduğu mesajını güçlendiriyor.

