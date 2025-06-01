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İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Destekli Trafik Denetimi

İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi güvenli seyahat için trafik denetimleri helikopter desteğiyle artırıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 17:19
İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Destekli Trafik Denetimi

İstanbulda, polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi için trafik denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Güvenlik önlemlerinin ön planda tutulduğu bu süreçte, helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bayram döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli seyahat etmesini sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler yaptı. Bu uygulamalarda, havadan ve karadan yapılan kontrollerde dikkat çekildi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler ve ana arterler üzerinde yoğunlaşan denetimlerde, Mahmutbey gişelerinden başlayarak TEM Otoyolu üzerindeki İstanbul çıkışına kadar olan güzergâhta sürücüler kontrol edildi. Bu denetimlerde, kural ihlali yapan ve hız sınırını aşan sürücüler, helikopterle tespit edildi.

Denetim neticesinde hatalı olduğu belirlenen sürücüler, karadaki ekipler tarafından durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Böylece, Kurban Bayramı öncesi yol güvenliği artırılmış oldu.

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat...

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı, helikopter destekli uygulama yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat...

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı, helikopter destekli uygulama yaptı.

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