İstanbul'da "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" Belgeselinin Gala Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul'da "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" Belgeseli Galası Yapıldı

Çekimlerinin yedi ülkede gerçekleştirildiği ve Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Amare Zaferini 109. yıl dönümünde konu alan "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" belgeselinin galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Koray Demir'in üstlendiği belgeselin senaryosu, detaylı bir araştırma sonucunda kaleme alındı. Demir, belgeselde kutlama yerine gerçek hikayenin peşinde olduklarını vurguladı.

Kut'ül Amare ve Gerçek Hikayesi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koray Demir, Orta Doğu ve Balkanlar üzerine uzun süredir saha çalışmaları yaptığını belirtti. Demir, "Merak ettiğim ve mevcut bilgilerde problemli bulduğum her konu ve bölgeyi yerinde ziyaret ediyorum. Kut'ül Amare içinde de benzer bir araştırma süreci yürütülen var," dedi.

Kut'ül Amare'nin sadece bir zafer değil, derin bir tarihsel olay olduğuna dikkat çeken Demir, "Bu, Çanakkale gibi bir savunma hikayesi değildi, büyük bir saha zaferiydi. Ancak sonuçlar hala değişmedi," ifadelerini kullandı.

Belgeselin Hedefi ve İletişim Tarzı

Demir, belgeselin temel amacının izleyicileri tarihsel bir olay ile sorgulamaya yönlendirmek olduğunu ifade etti: "Tarihi olayları hamasetle ele almamalıyız. Gerçekle yüzleşerek doğru bilgilere ulaşabiliriz," şeklinde konuştu.

Belgeselin 1 Mayıs'ta İspanya'nın Zaragoza'sında dünya prömiyerini yapacağını belirten Demir, ardından eylülde İtalya, ekimde ABD, kasımda ise Doha'da gösterileceğini duyurdu.

Ödüller ve Geçmiş Başarılar

Demir, belgeselin şimdiye kadar 14 ülkede festivallere katıldığını ve En İyi Belgesel ödüllerine layık görüldüğünü vurguladı. Bu süreçte izleyicilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Belgeseli, Türk, İngiliz ve Arap tarihçiler ile yaptıkları görüşmelerin zenginleştirdiğini belirten Demir, savaş sahnelerinin çekiminde uluslararası aktörlerle oluşturdukları gerçekçi atmosferin önemine değindi. Yüksek teknolojili kamera çözümleri kullanılarak hazırlanan belgesel, izleyicilere savaşın acı gerçeklerini sunuyor.

TRT ortak yapımı "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" belgeselinin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), savaş gazilerinin torunlarından Sadun Sadun'a (solda) ve Sheikh Sabri Al Rumaidh'a (sağda) plaket takdim etti. Vali Gül, etkinlikte konuşma yaptı.

TRT ortak yapımı "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" belgeselinin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), savaş gazilerinin torunlarından Sadun Sadun'a (solda) ve Sheikh Sabri Al Rumaidh'a (sağda) plaket takdim etti. Vali Gül, etkinlikte konuşma yaptı.