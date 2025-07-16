İstanbul'da LGS'de Tam Puan Alan 163 Öğrenci Ödüllendirildi

İstanbul Valisi Gül, LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Ödül Verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 163 öğrenciyi ödüllendirdi. Kent genelinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programı, valiliğin bahçesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Başarısına Vurgu

Etkinlikte konuşan Vali Gül, öğrencilerin LGS sınavında gösterdikleri başarı ile İstanbul'a anlamlı bir güzellik kattıklarını belirtti. Gül, bu yıl İstanbul'da toplam 163 öğrencinin 500 tam puan aldığını ve bu başarıyı kazanan öğrencilerin 109 okul ve 32 ilçede eğitim aldığını söyledi.

Özgün Başarılar

Gül, anne-babalar ve eğitimcilerin emeklerine dikkat çekerek, "Bu çocuklar, bu gördüğünüz çocuklar. Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri, hak ettikleri bir başarıdır. Dolayısıyla bunu gündemde tutmak çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize büyük bir haksızlık olur" dedi.

Eğitim Desteği ve Burslar

Vali Gül, LGS'de başarı sağlayan öğrencilerin eğitim hayatı boyunca destekleneceğini vurguladı. "İstanbul Çocukları Vakfı" aracılığıyla bu yıl da burs vereceklerini ifade eden Gül, geçen yıl 500 tam puan alan öğrencilere aylık 5000 lira burs verdiklerini, bunu güncelleyerek 4 yıl boyunca sürecek bir destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Geleceğin Teminatı

Murat Mücahit Yentür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, etkinlikte öğrencilerin sevincini paylaşarak, LGS kapsamındaki merkezi sınava bu yıl İstanbul’dan 188 bin öğrencinin katıldığını aktardı. Yentür, öğrencilerin sadece puanlarıyla değil, insani değerleriyle de değerlendirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Eğitim Başarıları

Yentür, Türkiye'nin fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldiğini ve Avrupa'da birinci olduğunu belirtti. Öğrencilerin başarılarının yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Yentür, "Nice dünya birincileri çıkacak!" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Yentür, öğrencilere hediyelerini ve teşekkür belgelerini takdim etti.

İstanbul'da Valiliğin bahçesinde, kent genelinde LGS sınavından 500 tam puan alan öğrenciler, veliler, okul idarecileri ile kaymakamlar ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programı düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'da Valiliğin bahçesinde, kent genelinde LGS sınavından 500 tam puan alan öğrenciler, veliler, okul idarecileri ile kaymakamlar ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programı düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.