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İstanbul'da LGS Türkiye Birincisi İmam Hatipli Öğrenciler Buluştu

LGS'de 500 tam puan alan imam hatipli 63 öğrenci, İstanbul'da bir araya gelerek başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 18:25
İstanbul'da LGS Türkiye Birincisi İmam Hatipli Öğrenciler Buluştu

İmam Hatipli Öğrenciler İstanbul'da Bir Araya Geldi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan imam hatipli 63 öğrenci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Tercihim Geleceğim" programı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Başarılarının Tadını Çıktılar

Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin 29 ilindeki 46 imam hatip ortaokulundan gelen öğrenciler, yüzdelik dilim sıralamasında ilk 10'da yer alan 7 imam hatip lisesinin tanıtım stantlarını ziyaret ederek okullar hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısından Öğrencilere Destek Mesajı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlangıç yapan programda, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, öğrencilerin gösterdikleri sabrı ve başarıyı takdir ederek, daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı. Alkan, "İleride lise, üniversite yılları da söz konusu olacak. Bu gayretlerini lisede ve üniversitede devam ettirmek zorundalar," dedi.

Milli Eğitim Müdüründen Azim Dolu Sözler

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrencilere yönelik kırılması gereken ön yargılara dikkat çekerek, onların başarılarının sadece sayısal verilerle değil, iyi insan yetiştirmeye yönelik olduğunu ifade etti. Yentür, "İmam hatip okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin bu sene büyük bir başarıya imza atması bizleri çok mutlu etmiştir," şeklinde konuştu.

Ödüllerle Taçlandırıldılar

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu yılki LGS sınavında imam hatip ortaokullarının en yüksek başarıyı elde ettiğini söyledi. Ceylan, "LGS'de bu büyük başarıyı ortaya koyan gençlerimizle ilgili ortaya atılan ithamları, yalan yanlış başlıkları sizlerin başarılarıyla bir kenara ittik. Sizler en güzel cevabı verdiniz," dedi.

Umre Hediyesi ile Kutlama

Program sonunda öğrencilere umre hediyesi verileceğini duyuran Ceylan, "63 öğrencimize ağustos ayı sonunda birer umre hediyesi vereceğiz," ifadelerini kullandı.

500 Tam Puan ile Onur Duyuyorlar

LGS'de 500 tam puan alan Ali Ekrem Uludağ, hazırlık sürecinde öğretmenlerinden ve mezun olduğu Adana Kıvanç İmam Hatip Ortaokulu'ndan yararlandığını belirtti. Uludağ, "İmam hatipli olup 500 tam puan alarak anılmak, benim için çok onurlandıran bir şey," şeklinde konuştu.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı gibi önemli isimler de katıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 500 tam puan alan imam hatipli 63...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 500 tam puan alan imam hatipli 63 öğrenci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Tercihim Geleceğim" programı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Programa katılan öğrencilerden Ali Ekrem Uludağ AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 500 tam puan alan imam hatipli 63...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 500 tam puan alan imam hatipli 63 öğrenci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Tercihim Geleceğim" programı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Programa katılan öğrencilerden Ali Ekrem Uludağ AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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