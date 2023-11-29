İstanbul'da Lodos Esareti: Megakenti Fırtına Vurdu!

Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan fırtına deniz seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Seferlerin iptal edilmesi ile sabah işe gitmek için yola çıkanlar metrobüsler ve Marmaray'da yoğunluk oluşturdu.

Olumsuz hava koşullarının birçok noktada büyük yıkımlara neden olduğu İstanbul'da, Boğaz da gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.





Vapura Binemeyen Marmaray'a Akın Etti

İşe gitmek için vapuru kullanamayan ve Marmaray'ı tercih eden kişiler ise yaşanan gelişmeler hakkında; "Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray'ı tercih ettik mecburen. Baya bir rüzgar esiyor. Akşam burada baya bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ne gidiyorum"

"Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şuanda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Baya bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.

Fırtına Etkisi ile Gemi Karaya Oturdu

İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen lodos bir geminin karaya oturmasına sebep oldu. Karaya oturan gemideki 11 mürettebat ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Lodosun şiddeti ile "Kadriye Ana" adlı tanker Zeytinburnu yakınlarında kıyıya sürüklendi. Kıyıya sürüklenen ve karaya oturan tankerde mahsur kalan mürettebat Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.





Yalova'yı da etkisi altına alan fırtına gece saatlerinde şiddetini artırdı. Fırtına bölgede çatıların uçması, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin zarar görmesine sebep oldu. Yağış ile birlikte etkili olan fırtına şehirde yaşamı zorlaştırdı. Şehir merkezinde devrilerek trafiği olumsuz etkileyen ağaçlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile toplandı.