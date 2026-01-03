DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal

İstanbul’da etkili lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerini iptal etti; Meteoroloji uyarısının ardından deniz ulaşımında aksama yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:04
İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal

İstanbul'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İDO ve Şehir Hatları'nın açıklamaları

İstanbul'da etkili olan lodos, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Şehir Hatları yetkililerinin açıklaması: "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı"

İDO tarafından yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde bildirildi: "Olumsuz hava şartları nedeniyle Pendik-Yalova 03.01.2026 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 03.01.2026 10.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 11.00, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 11.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 11.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 11.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 12.00, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 03.01.2026 12.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 13.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 13.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 13.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 14.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 03.01.2026 14.50, Yalova-Pendik 03.01.2026 15.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 15.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 15.45, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 17.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 17.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 17.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 03.01.2026 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 03.01.2026 19.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 19.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 19.45"

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE İDO VE ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE İDO VE ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 'Change Araç' Operasyonu: 18 Şüpheli, 1 milyar 180 milyon lira İşlem Hacmi
2
İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal
3
Kocaeli'de 2025'te 6.840 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, 805 Sertifikalı Katılımcı
4
Gümüşhane'de Karla Mücadele: Vali Aydın Baruş Sahada
5
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı
6
Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C
7
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı — Boğaziçi Elektrik Yetişemiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları