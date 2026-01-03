İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal

İstanbul'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
İDO ve Şehir Hatları'nın açıklamaları
İstanbul'da etkili olan lodos, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.
Şehir Hatları yetkililerinin açıklaması: "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı"
İDO tarafından yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde bildirildi: "Olumsuz hava şartları nedeniyle Pendik-Yalova 03.01.2026 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 03.01.2026 10.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 11.00, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 11.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 11.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 11.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 12.00, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 03.01.2026 12.30, Yalova-Pendik 03.01.2026 13.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 13.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 13.45, Pendik-Yalova 03.01.2026 14.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 03.01.2026 14.50, Yalova-Pendik 03.01.2026 15.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 15.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 15.45, Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 03.01.2026 17.35, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 17.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 17.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 03.01.2026 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 03.01.2026 19.00, Yenikapı-Yalova 03.01.2026 19.45, Yalova-Yenikapı 03.01.2026 19.45"
