DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

İstanbul'da Mail Dolandırıcılığı: Kapalıçarşı'da 300 Bin Dolar, 5 Nijeryalı Tutuklandı

İstanbul'da mail hesabı ele geçirilerek 300 bin dolar ödemeyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkta 5 Nijeryalı şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:42
İstanbul'da Mail Dolandırıcılığı: Kapalıçarşı'da 300 Bin Dolar, 5 Nijeryalı Tutuklandı

İstanbul'da mail hesabı ele geçirilerek dolandırıcılık: 5 Nijeryalı tutuklandı

Kapalıçarşı'da 300 bin dolar ödeme yapıldı, saldırganlar güvenlik kamerasında

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir firma yetkilisinin dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Firma yetkilisi M.A., sürekli ticaret yaptıkları bir şirketten gelen mail üzerine yeni mal alımı için anlaştıkları kişilere, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda 300 bin dolar elden ödeme yaptıklarını; iki gün sonra aynı firmadan "mail hesaplarımız ele geçirildi" mesajı aldıklarını polise bildirdi.

Polisin yaptığı çalışmada, şirketin mail hesaplarını ele geçiren şüphelilerin 5 Nijeryalı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin döviz bürosunda para aldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı
7
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı