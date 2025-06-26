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İstanbul'da Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen 'Matematik Okuryazarlığı Eğitimi' semineri, öğretmenlere günlük hayatla matematiği birleştiren bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 15:48
İstanbul'da Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Semineri Gerçekleşti

İstanbul'da "Matematik Okuryazarlığı Eğitimi" Semineri Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde "Matematik Okuryazarlığı Eğitimi" seminerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Fatih'teki Çapa Fen Lisesi'nde düzenlenen seminer, İstanbul genelindeki sınıf ve matematik öğretmenlerinin katılımıyla hayata geçti.

Savaş Doğan'dan Matematik Okuryazarlığı Vurgusu

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Savaş Doğan, seminerde matematik okuryazarlığının, okulda öğrenilen matematiğin günlük hayatta nasıl kullanılacağını kapsadığını vurguladı. Doğan, "Bu konu, 2015 yılından bu yana uluslararası alanda OECD tarafından gündeme getiriliyor" diyerek, okuryazarlık kavramlarının önemine dikkat çekti.

Yapay Zeka ve Matematik Okuryazarlığı

Doğan, ayrıca yapay zeka okuryazarlığının da ölçülmeye başlanacağına değinerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde matematik okuryazarlığın merkezî bir konu olduğunu ifade etti. "Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi ile ortaklaşa planlama yaptık" diyen Doğan, 181 öğretmen ve 7 akademisyenin seminere katıldığını belirtti.

Eğitimde Yapay Zeka Dönemi

Sakarya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkan Ergene, seminerde "Matematik Okuryazarlığına Yapay Zeka Dokunuşu: Kuramdan Uygulamaya" başlıklı bir konferans verdi. Eğitimde yapay zeka uygulamalarının önemine değinen Ergene, öğretmenlere bu alandaki yenilikleri aktardı.

Öğretmenlerden Seminere Yorumlar

Seminere katılan öğretmenlerden Nurseda Özdemir, etkinliği ufuk açıcı bulduğunu belirtirken, Şafia Turgut Özçelik, matematik okuryazarlığının sınavlarda kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Beyzanur Yavuz ise aldıkları eğitimin kendisi için çok değerli olduğunu, öğrendiklerini diğer öğrenicilere aktaracaklarını söyledi.

Seminerin Hedefleri

Matematik okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan seminer, yeni öğretim programlarının temel ilkelerini öğretmenlere aktararak, sınıf içi uygulamalarda etkin bir biçimde uygulanmasını desteklemeyi hedefliyor. Programda, eğitimde öğrenci merkezli öğretim etkinlikleri, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve matematiksel bağlamlar gibi konular ele alındı.

Seminer sonunda öğretmenlere katılım belgeleri takdim edilerek, sahadan alınan geri bildirimlerle sürecin izleme ve değerlendirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı Eğitimi" semineri İstanbul'da yapıldı.

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