İstanbul'da Metrobüste Silahla Havaya Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Metrobüste Silah Gürültüsü

İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüste silahla havaya ateş eden şüpheli, İncirli durağı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Beylikdüzü istikametine giden metrobüsteki bir yolcu, henüz bilinmeyen sebeplerle üzerindeki silahla havaya iki el ateş etti.

Panik Anları Yaşandı

Ateş sesini duyan diğer yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. Olayın ardından, emekli bekçi olduğu belirlenen S.K.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği metrobüsün içinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Gözaltı Süreci

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayın detayları ve nedenleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.