İstanbul'da Midye Zehirlenmesi Şüphesi: Hamburg'dan Gelen Ailede 2 Çocuk Öldü

Almanya'nın Hamburg kentinden tatile gelen Böcek ailesi, İstanbul'da kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin iki çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, dün gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Hamburg'dan İstanbul'a tatil için gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Fenalaşma sonrası aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti.

Hastane ve Tedavi Süreci

Ailenin diğer fertleri tedavi altına alındı; anne Çiğdem Böcek yoğun bakımda, baba Servet Böcek ise entübe edildi. İddialara göre, şikayetlerin sürmesi üzerine aile bireyleri 12 Kasım tarihinde çevre hastanelere başvurmuş ve uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri gönderilmişlerdi. Saatler sonra odada yaşanan rahatsızlık üzerine sağlık ekipleri tekrar çağrıldı ve aile yeniden hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve İnceleme

İlk incelemelere göre ailenin Beşiktaş Ortaköy'de seyyar satıcıdan midye yedikleri ve daha sonra bir restoranda yemek tükettikleri bildirildi. Polis ekipleri, zehirlenmenin kaynağını belirlemek için otelde ve ailenin yemek yediği işletmelerde inceleme başlattı.

Polis ekipleri otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve otel çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

