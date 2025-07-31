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İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi

Mısır cezaevlerinde açlık grevinde bulunan tutuklular için yapılan toplantıda insan hakları ihlalleri gündeme getirildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 20:32
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi

Mısır Cezaevlerinde Mahkumlar İçin Özgür-Der'den Basın Toplantısı

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Mısır cezaevlerinde bulunan mahkumların durumu ele alındı. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mısır'da 13 yıl önce yaşanan katliamlara değinerek, "Diktatörlük acımasız şekilde zulümlerini devam ettirdi" dedi.

Özgür-Der ve MAZLUMDER işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, Mısır hapishanelerinde açlık grevinde bulunan eski Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Mohammed el-Biltaci ile diğer tutukluların durumu gündeme getirildi. Kaya, Mısır'da yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "Bu zulmün daha da yoğunlaştığı bir dönemde, sorumluluğumuzun arttığını kabul etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Mısır'daki Zulümlere Dikkat Çekildi

Kaya, Türkiye'nin Mısır'daki darbeye karşı dik durması gerektiğinin altını çizdi. "Türkiye halkı, Mısırlı kardeşlerimizle olan dayanışmasını sürdürmelidir," diyen Kaya, Mısır'daki insan hakları ihlallerinin takip edilmeye devam edeceğini vurguladı.

MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklamalar

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Mısır'daki cezaevlerinde insanlığa karşı her türlü suçun işlendiğini belirterek, "Mahkumların sağlık ve hijyen koşullarının yok denecek kadar az olduğunu biliyoruz. Mısır cezaevlerine yönelik uluslararası izleme faaliyetlerinin başlatılması için çaba gösteriyoruz," dedi.

Biltaci'nin Eşinden Çağrı

Basın toplantısında, Muhammed El-Biltaci'nin eşi Sena El-Biltaci de söz aldı. Eşinin ve oğlunun uzun süre mahpus olduğunu dile getiren El-Biltaci, "12 yıldır zor şartlar altında kalan bu insanlarla iletişim kuramıyoruz. Derhal eşimin, çocuğumun ve diğer haksız yere tutuklu olanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Özgür-Der ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER) Mısır'da kaldıkları...

Özgür-Der ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER) Mısır'da kaldıkları hapishanede açlık grevinde bulunan eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ve bazı tutuklular için Taksim Camisi Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya (sol 4), MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal (sol 3) ve Muhammed El- Biltaci'nin eşi Sena El-Biltaci (sağ 4) de katıldı.

Özgür-Der ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER) Mısır'da kaldıkları...

Özgür-Der ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER) Mısır'da kaldıkları hapishanede açlık grevinde bulunan eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ve bazı tutuklular için Taksim Camisi Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya (sol 4), MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal (sol 3) ve Muhammed El- Biltaci'nin eşi Sena El-Biltaci (sağ 4) de katıldı.

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