İstanbul'da Mobilya İmalathanelerinde Yangın Riskleri Artıyor

Mobilya İmalathanelerinde Yangınlar Artış Gösteriyor

İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine göre, 2021 yılından bu yana kentte bulunan fabrika ve büyük atölyelerde 1071 yangın meydana geldi. Bu yangınların 62'si mobilya imalathanelerinde, 44'ü marangoz atölyelerinde gerçekleşti ve bu durum sanayinin yangın güvenliği konusunu gündeme taşıdı.

Yangınların Tehdit Ettiği Unsurlar

Fabrika ve büyük tesislerdeki yangın riski, yalnızca işletmelerin maddi varlıklarını değil, aynı zamanda iş gücünü ve çevreyi de tehdit ediyor. Yangın vakalarında 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 61 kişinin de yaralanması, bu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Yangın Çıkış Nedenleri ve Önlemler

Yangınların çıkış nedenleri arasında yüzde 37 ile "hatalı ve dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer alıyor. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren, özellikle organize sanayi bölgelerinde yangın koruma sistemlerinin kurulumunun kolay olduğunu belirterek, mahalle arası ve eski binalardaki tesislerin risk altında olduğunu ifade etti.

Yangın Güvenliği İçin Eğitim ve Planlama

"Yangın koruma sistemleri, bebek gibi bakıma muhtaçtır. Yangın anında sistemin aktif olarak çalıştığından emin olunması gerek.”

Yangın uzmanı Levent Yasa, tesislerde çalışanların yangından önce ve sonra alacakları önlemlerin önemine değinerek, yangın güvenlik ekiplerinin oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Yasa, risk analizi yapılması ve oluşturulan ekiplerin periyodik eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sonuç ve Öneriler

"Doğru kurgulanmış yangın koruma sistemleriyle, potansiyel hasar ve kayıpları en aza indirebiliriz.”

Türkiye'nin sanayileşen yapısı, yangın risklerini artırmakta; bu nedenle yangın güvenliği konusunda atılacak adımlar büyük önem taşıyor. Yangın koruma sistemlerinin etkinliği, doğru bir eğitimle sağlanmalı ve düzenli denetimlerle desteklenmelidir.