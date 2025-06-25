DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

İstanbul'da 'Moro Barış Süreci' Çalıştayı Gerçekleşti

İHH ve İNSAMER işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, Moro Barış Süreci ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yapılacak projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:24
İstanbul'da 'Moro Barış Süreci' Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul'da 'Moro Barış Süreci: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk' Çalıştayı Düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) işbirliğinde, "Moro Barış Süreci: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk" başlıklı çalıştay düzenlendi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın genel merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) lideri ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurucu başkanı Hacı Murad İbrahim, İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç, akademisyenler, diplomatik temsilciler, siyasetçiler, konuya ilişkin uzman isimler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, "Moro Barış Süreci" kapsamında yapılan müzakereler, anlaşmanın temel çerçevesi, karşılaşılan başlıca engeller, barışın kurumsallaşması ile Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde siyasi, ekonomik, eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Yuvarlak masa formatında gerçekleştirilen çalıştayda, Hacı Murad İbrahim'in konuşmasının yanı sıra katılımcılar da öneri, katkı ve değerlendirmeleriyle sürece dahil oldu.

İNSAMER Koordinatörü Dr. Riad Domazeti, çalıştayın burada sona ermeyeceğini, elde edilen çıktıların raporlaştırılarak bölgeyle ilgilenen paydaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Moro Barış Süreci Hakkında

Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 2012'de başlatılan barış görüşmeleri neticesinde Bangsamoro Özerk Bölgesi 2017'de resmen tanındı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yürütülen barış müzakereleri sonucunda 2012'de Çerçeve Anlaşması, 2014'te ise Kapsamlı Anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalarla sürecin hakemliğini yapmak ve geçiş sürecinde taraflara tavsiyelerde bulunmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfının da üyesi olduğu Bağımsız İzleme Heyeti (TPMT) oluşturuldu. Bugüne kadar 53 kez Filipinler'de toplanan heyet, sürecin tüm aktörleriyle toplantılar yaparak Filipinler ve Bangsamoro barış panellerine izleme raporlarını sundu, kamuoyuna da her yıl bir rapor paylaştı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde barışın ardından da faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgede başta insani yardım olmak üzere özellikle eğitim alanında çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) işbirliğinde, "Moro Barış Süreci: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk" başlıklı çalıştay düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) işbirliğinde, "Moro Barış Süreci: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk" başlıklı çalıştay düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor