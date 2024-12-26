İstanbul'da Müstehcen Görüntü Paylaşan Kadın Tutuklandı

İstanbul'da Müstehcen Görüntü Skandalı
İstanbul'da, sosyal medya platformlarında müstehcen görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle bir kadın tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda harekete geçti.
Gözaltına Alınma Süreci
Yapılan çalışmalar sonucunda, G.S. isimli kadının kendisine ait müstehcen görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edildi. İlgili ekipler, hemen harekete geçerek zanlıyı gözaltına aldı.
Suç Kaydı ve Tutuklama
Yapılan incelemelerde, G.S.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Müstehcenlik suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen kadın, tutuklanma kararı ile cezaevine gönderildi.