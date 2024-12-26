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İstanbul'da Müstehcen Görüntü Paylaşan Kadın Tutuklandı

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan G.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:52
İstanbul'da Müstehcen Görüntü Paylaşan Kadın Tutuklandı

İstanbul'da Müstehcen Görüntü Skandalı

İstanbul'da, sosyal medya platformlarında müstehcen görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle bir kadın tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda harekete geçti.

Gözaltına Alınma Süreci

Yapılan çalışmalar sonucunda, G.S. isimli kadının kendisine ait müstehcen görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edildi. İlgili ekipler, hemen harekete geçerek zanlıyı gözaltına aldı.

Suç Kaydı ve Tutuklama

Yapılan incelemelerde, G.S.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Müstehcenlik suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen kadın, tutuklanma kararı ile cezaevine gönderildi.

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