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İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Uygulamaları Devam Ediyor

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimler kapsamında sürücülere ceza kesildi, eksiklikler için süre verildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:17
İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Uygulamaları Devam Ediyor

İstanbul'da Eğitim Dönemi İçin Okul Servisleri Denetleniyor

İstanbul, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, güvenli taşımacılığı sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Kontrol Noktalarında Uygulamalar

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, ekipler servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini incelemekte. Denetim sırasında bir okul servisinde, araçta bulundurulması gereken yan yazılar ve işaretlerin eksik olduğu belirlendi.

Cezalar ve Süre Verme Uygulamaları

Bu eksikliklerin ardından, sürücü ve aracın sahibine toplamda 1280 lira ceza kesildi. Ekipler, eksikliklerin giderilmesi için bir haftalık süre tanıdı. Ayrıca, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki denetimlerde de servis sürücülerine kurallarla ilgili çeşitli uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'daki bu denetimlerin, öğrenci taşımacılığında genel güvenliği artırması amaçlanıyor.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler...

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler...

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler...

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

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