İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Aksattı

İstanbul'da Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Etkiledi

İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Şehir Hatları'nda yapılan planlamalar kapsamında 4 sefer, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO)'da ise toplam 10 sefer iptal edildi.

Toplamda, İstanbul'da 14 sefer hava şartlarından olumsuz etkilendi. Ancak, İstanbul'un Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları'nda gerçekleştirilen seferlerde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.