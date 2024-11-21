İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Vapur Seferlerini Etkiliyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilememektedir. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Ayrıca, aynı sebeplerle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de yine ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak. İstanbul'da seyahat edecek vatandaşların planlamalarını buna göre yapmaları önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.