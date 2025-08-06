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İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı

KADEM ve AMSS işbirliğiyle düzenlenen 'Ön Yargı ve Kadın' çalıştayı, kadınların toplumsal hayata katılımını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:12
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı

İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğiyle düzenlenen 'Bias and Women' (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı sona erdi.

Beykoz'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya; KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Akademi Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, alanında öncü akademisyenler, diplomat ve uzmanlar katıldı.

Önemli Konular Ele Alındı

Çalıştaya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Sönmez, günümüz dünyasında önemli bir sorun olan kadınların toplumsal hayata katılımı ve karar alma mekanizmalarındaki rolüne dair kritik noktaları gündeme getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın bir diplomatı olarak deneyimlerini paylaşarak, şöyle belirtti: 'Bu tür çalıştaylar, farklı coğrafyalar ve kültürlerden haberdar olabilmek, daha iyi uygulamaları aramak ve bulabilmek açısından önemli fırsatlar sunuyor.'

Sönmez, Türkiye'deki kadın diplomatların sayısının dikkate değer olduğunu vurgulayarak, 'Dışişlerinde yüzde 40'tan fazla kadın diplomat barındırıyoruz. 70'in üzerinde kadın büyükelçimiz var ve bu dünya çapında önemli bir temsil.' dedi.

Ön Yargılar ve İslamofobi

Ön yargılar konusuna değinen Sönmez, özellikle Müslüman toplumlara yönelik İslamofobi uygulamalarını ele alarak, 'Her türlü ayrımcılığın ve dışlayıcı uygulamaların, kadınların ve dezavantajlı grupların temsili açısından engel teşkil ettiğini' söyledi. Çalıştayda, İslamofobi'nin uluslararası ve diplomatik mekanizmalarla izlenmesi ve mücadele yöntemleri üzerine tartışmalara yer verildi.

Etkinlikte Müslüman kadınların sosyal, siyasal, akademik ve kültürel alanlarda karşılaştıkları ön yargılar disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı. Alanında uzman kişiler, dışlayıcı normlara karşı farkındalığın artırılması ve Müslüman kadınların entelektüel katkılarının görünür kılınması konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS)...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı sona erdi. Çalıştaya KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sağda) ve KADEM Akademi Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak (solda) da katıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS)...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı sona erdi. Çalıştaya KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sağda) ve KADEM Akademi Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak (solda) da katıldı.

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