İstanbul'da Önyargı ve Kadın Çalıştayı Başladı

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğiyle düzenlenen "Ön Yargı ve Kadın" çalıştayı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir otelde başladı. Çalıştaya, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, AMSS Başkanı Dr. Anas Al-Shaikh-Ali ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler, diplomatlar katıldı.

Bayraktar, çalıştayda yaptığı açıklamada, "Ön yargının kadınların sosyal hayatta çok ciddi boyutlarda yaşadıkları bir mesele olduğunu" belirtti. Müslüman kadınların, inançlarını göstererek yaşayan bireyler olarak toplumda var olabilme mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Bayraktar, "Bazen anneliğimizle, bazen başka çeşitli kimliklerimizle toplumda var olmak isteyen insanlar olarak tabii ki ön yargılara karşı mücadele ediyoruz" dedi ve çalıştayın verimli geçeceği temennisinde bulundu.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, çalıştayın amacını, "Kadınların maruz kaldığı hukuksal, akademik ve iş hayatındaki ayrımcılıkları tartışmak" olarak tanımladı. Müslüman kadınların karşılaştığı önyargıları masaya yatırarak, bu konuda politikaların geliştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Sarı, "Bu çalıştaydan çıkacak raporların, kadın hakları mücadelesinde bize yol gösterici olmasını bekliyoruz" diyerek önemli başlıkların ele alınacağını vurguladı. Çalıştay, Müslüman kadınların sosyal, siyasal, akademik ve kültürel alanlarda karşılaştıkları önyargıları disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaya devam edecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, çalıştayda konuşma yaptı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, çalıştayda konuşma yaptı.