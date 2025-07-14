İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: Ele Geçirilen Silahlar Sergilendi

İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu

İstanbul'da, kırmızı bültenle aranan İ.A. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilenen ele geçirilen silahlarla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Ele Geçirilen Silahlar ve Uyuşturucular

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda toplamda 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, cinayet, hırsızlık gibi suçlara karışmış 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret ederek operasyon hakkında bilgi aldı. Yıldız, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

Soruşturma kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 150 şüphelinin adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, organize suç örgütünün 116 ayrı eyleme karıştığını belirtti. Bu eylemler arasında kasten öldürme, nitelikli yağma ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlar yer almakta.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 40 ayrı sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini ifade etti. Bu hesapların, suç örgütünün propaganda ve eleman temini amacıyla kullanıldığı değerlendirilmektedir.

İstanbul'da, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan firari İ.A'nın yaptığı, 89 şüphelinin gözaltına alındığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan firari İ.A'nın yaptığı, 89 şüphelinin gözaltına alındığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.