İstanbul'da Otelde Ölü Bulunan Hollanda Vatandaşı 2 Çocuğa 4 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da otelde ölü bulunan Hollanda vatandaşı iki çocukla ilgili 4 zanlı gözaltında

Soruşturma Beyoğlu'daki iki iş yerine odaklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos tarihinde Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir otelde ölü bulunan 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf'un ölümüne ilişkin yürüttükleri çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin araştırmasında, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan iki ayrı işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları tespit edildi. Rahatsızlıkları nedeniyle çocukların 21 Ağustos'ta otelden dışarı çıkmadıkları ve daha sonra ölü bulundukları belirtildi.

Ailenin babası Rashid Mohammed Ajoeb'un ise gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayla bağlantılı olarak, çocukların yemek ve içecek aldığı işletmelerin sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.