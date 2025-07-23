İstanbul'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altında

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde yer alan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafiği aksatmamak amacıyla polis, Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Yangının çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü.

İstanbul'da, TEM Otoyolunun Bahçeşehir mevkisinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da, TEM Otoyolunun Bahçeşehir mevkisinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.