İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşlarına 3 Bin 400 Olağan Dışı Denetim

İstanbul'da Sağa Olumsuzluklar İçin Olağan Dışı Denetimler Yapılıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2024 yılı itibarıyla özel sağlık kuruluşlarına yönelik olarak yapılan olağan dışı denetimlerin sayısının yaklaşık 3 bin 400 olduğunu açıkladı. Denetimlerin bir kısmının odak noktasını, şu anda tartışmalara yol açan yoğun bakımlar oluşturuyor.

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek İçin Denetimler

Güner, tüm sağlık hizmetlerinin özel ve kamu ayrımı olmaksızın verildiği İstanbul’da, sağlık sisteminin Türkiye’deki dönüşümle birlikte dünya standartlarına ulaşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, denetimlerin amaçlarının yalnızca ceza vermek değil, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

“İstanbul'da sağlık hizmetinin sürekliliği ve kalitesini yükseltmek için olağan ve olağan dışı denetimlere büyük özen gösteriyoruz,” diyen Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun liderliğinde başlatılan denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Önemli İstatistikler ve Cezalar

2024 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde 70 milyon liradan fazla ceza kesildiğini belirten Güner, bu cezaların 27 milyon lirasının yoğun bakım hizmetleriyle ilgili olduğunu kaydetti. Denetimlerin her birinde yaşanan aksaklıklar, hem ceza anında hem de eğitimlerle düzeltmeye yönelik süreçler takip edilmekte.

Denetimlerin Kalitesini Arttıran Çift Kör Uygulamaları

“Denetimlerimizi çok sert ve emin adımlarla yapıyoruz,” diyen Güner, denetim kalitesinin artırılması adına “çift kör” yöntemi uygulandığını duyurdu. Bu uygulama ile denetim yapılacak kurumlar ve denetim ekipleri arasında gizlilik sağlanarak, daha tarafsız ve gerçekçi sonuçlar elde edilmektedir.

Vatandaşların Güveni ve Geri Bildirimler

İstanbul'un sağlık hizmetleri konusunda dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Güner, vatandaşların en ufak bir olumsuz durumda şikayetlerini iletebileceklerini hatırlattı. “CİMER üzerinden gelen her türlü geri bildirim değerlendiriliyor,” diye ekledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptıklarını vurgulayarak, AA muhabirine denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptıklarını vurgulayarak, AA muhabirine denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.