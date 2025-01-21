DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşlarına 3 Bin 400 Olağan Dışı Denetim

İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına 3 bin 400 olağan dışı denetim yapıldı. Ceza miktarı 70 milyon lirayı geçti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:25
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşlarına 3 Bin 400 Olağan Dışı Denetim

İstanbul'da Sağa Olumsuzluklar İçin Olağan Dışı Denetimler Yapılıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2024 yılı itibarıyla özel sağlık kuruluşlarına yönelik olarak yapılan olağan dışı denetimlerin sayısının yaklaşık 3 bin 400 olduğunu açıkladı. Denetimlerin bir kısmının odak noktasını, şu anda tartışmalara yol açan yoğun bakımlar oluşturuyor.

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek İçin Denetimler

Güner, tüm sağlık hizmetlerinin özel ve kamu ayrımı olmaksızın verildiği İstanbul’da, sağlık sisteminin Türkiye’deki dönüşümle birlikte dünya standartlarına ulaşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, denetimlerin amaçlarının yalnızca ceza vermek değil, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

“İstanbul'da sağlık hizmetinin sürekliliği ve kalitesini yükseltmek için olağan ve olağan dışı denetimlere büyük özen gösteriyoruz,” diyen Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun liderliğinde başlatılan denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Önemli İstatistikler ve Cezalar

2024 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde 70 milyon liradan fazla ceza kesildiğini belirten Güner, bu cezaların 27 milyon lirasının yoğun bakım hizmetleriyle ilgili olduğunu kaydetti. Denetimlerin her birinde yaşanan aksaklıklar, hem ceza anında hem de eğitimlerle düzeltmeye yönelik süreçler takip edilmekte.

Denetimlerin Kalitesini Arttıran Çift Kör Uygulamaları

“Denetimlerimizi çok sert ve emin adımlarla yapıyoruz,” diyen Güner, denetim kalitesinin artırılması adına “çift kör” yöntemi uygulandığını duyurdu. Bu uygulama ile denetim yapılacak kurumlar ve denetim ekipleri arasında gizlilik sağlanarak, daha tarafsız ve gerçekçi sonuçlar elde edilmektedir.

Vatandaşların Güveni ve Geri Bildirimler

İstanbul'un sağlık hizmetleri konusunda dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Güner, vatandaşların en ufak bir olumsuz durumda şikayetlerini iletebileceklerini hatırlattı. “CİMER üzerinden gelen her türlü geri bildirim değerlendiriliyor,” diye ekledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptıklarını vurgulayarak, AA muhabirine denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptıklarını vurgulayarak, AA muhabirine denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
3
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
4
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
6
MHP'den Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı
7
Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan Ayrıldı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!