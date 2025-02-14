İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşuna Para Cezası ve Faaliyet Durdurma

İstanbul'da 'Fiyat Pazarlığı' Yapan Özel Hastaneye Cezai İşlem

İstanbul'da acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yaptığı tespit edilen bir özel sağlık kuruluşunun, anjiyografi ünitesinin faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Denetim Sonrası Alınan Önlemler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim sonucunda bu özel hastaneye ceza verilmesine karar verdi. Ayrıca, hastalardan ilave ücret talep edilmesi ile ilgili olarak SGK'ya ve ücret farkı için fatura ibraz edilmemesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunuldu.

İşlem sırasında ilave ücret pazarlığı yapılmasına mani olmayan hekimler hakkında da İstanbul Tabipler Odası'na bildirim yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlığın bu adımları, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve hasta haklarını koruma amacı taşımaktadır.