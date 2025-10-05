İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı

İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' yürüyüşü nedeniyle bazı yollar kapatıldı

Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen Özgürlüğe Yürüyoruz etkinliği kapsamında İstanbul'da bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı. Yürüyüş, Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında gerçekleştirilecek.

Uygulanan trafik düzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüş güzergahı boyunca araç trafiğine geçici olarak kapatılan yollar şunlar:

Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ve Çiçek Pazarı Sokak.

Alternatif güzergahlar

Sürücüler ve vatandaşlar için belirlenen alternatif yollar ise Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil-Kennedy Caddesi olarak duyuruldu. Yetkililer, ulaşım planlaması yapacakların bu alternatifleri dikkate almalarını tavsiye etti.