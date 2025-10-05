İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı

Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen 'Özgürlüğe Yürüyoruz' yürüyüşü nedeniyle Ayasofya-Eminönü arasında bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı; alternatif güzergahlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:56
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı

İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' yürüyüşü nedeniyle bazı yollar kapatıldı

Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen Özgürlüğe Yürüyoruz etkinliği kapsamında İstanbul'da bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı. Yürüyüş, Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında gerçekleştirilecek.

Uygulanan trafik düzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüş güzergahı boyunca araç trafiğine geçici olarak kapatılan yollar şunlar:

Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ve Çiçek Pazarı Sokak.

Alternatif güzergahlar

Sürücüler ve vatandaşlar için belirlenen alternatif yollar ise Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil-Kennedy Caddesi olarak duyuruldu. Yetkililer, ulaşım planlaması yapacakların bu alternatifleri dikkate almalarını tavsiye etti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde